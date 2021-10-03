Летевший из Москвы в Симферополь самолет вынужденно сел в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Самолет, в воскресенье выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) по запросу командира экипажа, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Рейс, выполнявшийся по маршруту Москва (Домодедово) - Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов по запросу командира воздушного судна", - сказал представитель аэропорта.

По данным источника ТАСС в авиационной среде, посадка рейса авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Ростова-на-Дону потребовалась из-за неисправности двигателя.