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Летевший из Москвы в Симферополь самолет вынужденно сел в Ростове-на-Дону

По данным источника ТАСС в авиационной среде, посадка потребовалась из-за неисправности двигателя
© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Самолет, в воскресенье выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) по запросу командира экипажа, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Рейс, выполнявшийся по маршруту Москва (Домодедово) - Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов по запросу командира воздушного судна", - сказал представитель аэропорта.

По данным источника ТАСС в авиационной среде, посадка рейса авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Ростова-на-Дону потребовалась из-за неисправности двигателя.

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