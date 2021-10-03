Три человека погибли при пожаре в доме в Воронеже

ТАСС, 3 октября. Три человека, в том числе семилетний мальчик, погибли, еще одна женщина пострадала в результате возгорания в жилом доме в Воронеже. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 10:53 поступило сообщение о загорании частного жилого дома [площадью] 10 на 12 по улице Нестерова в Воронеже. В результате пожара огнем уничтожена кровля по всей площади. Пострадала женщина 1947 года рождения, она госпитализирована с ожогами. К сожалению, на месте пожара также обнаружены погибшие: мальчик 2014 г. р., мужчина 1955 г. р., мужчина 1987 г. р.", - сообщает пресс-служба главка.

Пожар был ликвидирован в 11:33, причина возгорания устанавливается.