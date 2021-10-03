Прокуратура начала проверку после отравления около 150 собак в подмосковном приюте

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Около 150 собак отравились в приюте "Лохматая душа" в Чехове, 16 из них погибли. Как сообщила ТАСС создатель и директор приюта Валентина Силич, точную причину отравления пока не установили.

"На сегодняшний день погибли 16 животных, около 60 еще тяжелые, приблизительно, собак 70 мы уже рассадили по вольерам, те которые пережили первую волну и легче всего перенесли", - сказала Силич.

Сотрудники приюта сразу же вызвали государственные городские ветслужбы, к ним приехал главврач и группа врачей. "Благодаря им большую часть животных удалось спасти, - добавила директор приюта. - Предварительное предположение врачей, что это отравление фосфатом, судя по симптомам и по состоянию".

Силич подчеркнула, что точная причина отравления не ясна, так как анализы крови, корма и экспертиза и анализы после вскрытия будут готовы не раньше 5 октября. До получения результатов анализов и выяснения причины гибели животных директор приюта не планирует обращаться в полицию. "Я считаю, что это не отравление ядами, это халатность производителя, кто неправильно учел дозировку или ошибся. Потому что пострадали три приюта - в Челябинске 30 сентября, он использует этот же корм, называется "Наш дом", пострадал приют "Лесной" здесь в Подмосковье", - добавила Силич.

В свою очередь, представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева сообщила ТАСС, что прокуратура начала проверку в связи с информацией о массовом отравлении собак в приюте. "В ходе проверки, проведение которой поручено Чеховской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдения требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила Григорьева.