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Возле одной из мечетей Кабула произошел взрыв

По данным телеканала Kabul News, недалеко от мечети Идгах идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане"
© AP Photo/Felipe Dana, архив

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел в воскресенье недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил телеканал Kabul News.

По его данным, в настоящий момент в районе одного из крупнейших религиозных сооружений Кабула идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как написал Муджахид в Twitter, "взрыв прогремел при большом стечении народа, в результате чего среди мирных жителей Кабула есть погибшие". Число жертв пока не приводится.

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