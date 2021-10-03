Подозреваемый в убийстве трех девушек в Гае ранее был судим за убийство

ТАСС, 3 октября. Подозреваемый в убийстве трех девушек в Гае Оренбургской области 30-летний Александр Лазарев ранее был судим за убийство директора одного из баров в Орске. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД по региону.

"Сидел за убийство 9,5 года, два месяца назад освободился. Также ранее был осужден за разбой и освобожден досрочно", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Лазарев был осужден за убийство директора бара "Апельсин" в Орске. Как сообщается на сайте СУ СК России по Оренбургской области, мужчину убили ночью 23 февраля 2012 года, Лазарев ударил его ножом в область шеи. Впоследствии Лазарев сам обратился в полицию Орска и рассказал о случившемся.