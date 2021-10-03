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На складе ГСМ в селе в Еврейской автономной области произошел пожар

Никто не пострадал

ТАСС, 3 октября. Склад с горюче-смазочными материалами горит в селе Ленинское Еврейской автономной области, угрозы распространения на жилые дома нет, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.

"На территории базы, принадлежащей частному предпринимателю, горит изнутри кирпичный гараж с деревянной кровлей площадью около 500 кв. м. В помещении хранятся горюче-смазочные материалы. В настоящее время проводится тушение пожара. Пострадавших и угрозы распространения огня на жилые дома нет", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила в оперативные службы в 19:15 (12:15 мск), на место происшествия прибыли расчеты пожарно-спасательной части, представители администрации района в составе 14 человек и шесть единиц техники.

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