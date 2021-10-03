В горах Дагестана более 40 тыс. человек остались без света из-за аварии

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Более 40 тыс. человек в результате технологического нарушения на высоковольтной воздушной линии остались без электричества в нескольких горных районах Дагестана. Об этом в воскресенье сообщает министерство энергетики и ЖКХ Дагестана.

"В Дагестане остались без света более 40 тыс. жителей. Из-за технологического нарушения на высоковольтной воздушной линии 110 кВ Шамильское-Анцух с отпайкой на подстанцию Гидатль без электричества остаются Тляратинский, Цунтинский районы, Бежтинский участок и частично Шамильский район", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что к аварийно-восстановительным работам привлечены ремонтные бригады.

Позднее помощник министра энергетики и ЖКХ Дагестана Натали Гаджиева сообщила ТАСС, что энергетикам удалось восстановить подачу электричества в Шамильском районе, однако без света продолжают находиться более 26 тыс. человек.