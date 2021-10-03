Власти Испании выделят пострадавшему из-за извержения вулкана острову Пальма €200 млн

МАДРИД, 3 октября. /ТАСС/. Правительство Испании выделит €200 млн острову Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где продолжается извержение вулкана. Об этом сообщил в воскресенье председатель правительства страны Педро Санчес.

По его словам, средства пойдут на преодоление последствий удара стихии и восстановление острова. Как отметил Санчес, на заседании Совета министров 5 октября будет одобрен "очень серьезный пакет мер с точки зрения восстановления инфраструктуры, водоснабжения, занятости населения, сельского хозяйства, туристического сектора <...> на сумму €200 млн".

Ранее испанское правительство объявило Пальму зоной стихийного бедствия и выделило на помощь острову €10,5 млн.

19 сентября в районе населенного пункта Эль-Пасо началось извержение вулкана. Потоки лавы разрушили около тысячи зданий, из соображений безопасности были эвакуированы порядка 6 тыс. человек. Пострадавших нет.

Ранее лава достигла океана, что вызвало выброс вредных газов.