В авиакатастрофе на юго-востоке Милана погибли восемь человек

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Небольшой частный самолет Piper упал на закрытое на ремонт здание парковки неподалеку от станции метро "Сан-Донато" на юго-востоке Милана. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA.

На месте происшествия горит здание и несколько стоявших рядом с ним автомобилей. По уточненным данным, самолет с двумя пилотами и шестью пассажирами, среди которых был ребенок, вылетел из миланского аэропорта Линате и направлялся на Сардинию. Как сообщило агентство со ссылкой на спасательные службы, выживших нет.

Отмечается, что среди погибших есть гражданка Франции.

Ранее сообщалось о шести погибших.