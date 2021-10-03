СК заявил, что экспертиза подтвердила причастность подозреваемого к убийству девушек в Гае

ТАСС, 3 октября. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области 30-летнего Александра Лазарева к совершению преступления. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Результаты молекулярно-генетической экспертизы получены, они подтверждают причастность [к убийству]", - сказал собеседник агентства.

В минувший четверг после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае и во дворе были обнаружены тела трех девушек 17, 18 и 19 лет, которые приехали из Башкирии учиться и проживали в съемной квартире. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, подозреваемым является ранее судимый 30-летний Александр Лазарев, следователи и криминалисты установили одежду, в которой он находился в момент совершения преступления, установили также маршрут его следования.

Ранее Лазарев был судим за убийство директора бара "Апельсин" в Орске. Как сообщается на сайте областного СК, мужчина был убит ночью 23 февраля 2012 года, Лазарев ударил его ножом в область шеи. Впоследствии Лазарев сам обратился в полицию Орска и рассказал о случившемся. Он отбыл за убийство 9,5 года колонии, два месяца назад освободился. Также ранее Лазарев был осужден за разбой и освобожден досрочно.