{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК заявил, что экспертиза подтвердила причастность подозреваемого к убийству девушек в Гае

Следователи определили одежду, в которой Александр Лазарев находился в момент совершения преступления, и маршрут его следования
© Пресс-служба Следственного комитета РФ по Оренбургской области/ТАСС

ТАСС, 3 октября. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области 30-летнего Александра Лазарева к совершению преступления. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

На эту тему

"Результаты молекулярно-генетической экспертизы получены, они подтверждают причастность [к убийству]", - сказал собеседник агентства.

В минувший четверг после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае и во дворе были обнаружены тела трех девушек 17, 18 и 19 лет, которые приехали из Башкирии учиться и проживали в съемной квартире. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, подозреваемым является ранее судимый 30-летний Александр Лазарев, следователи и криминалисты установили одежду, в которой он находился в момент совершения преступления, установили также маршрут его следования.

Ранее Лазарев был судим за убийство директора бара "Апельсин" в Орске. Как сообщается на сайте областного СК, мужчина был убит ночью 23 февраля 2012 года, Лазарев ударил его ножом в область шеи. Впоследствии Лазарев сам обратился в полицию Орска и рассказал о случившемся. Он отбыл за убийство 9,5 года колонии, два месяца назад освободился. Также ранее Лазарев был осужден за разбой и освобожден досрочно.

Теги
РоссияОренбургская область
В Дагестане частично восстановили подачу электричества в обесточенных из-за аварии районах
Без света оставались 40 тыс. человек
Читать полностью