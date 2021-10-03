Власти оценили состояние собак, которые отравились в подмосковном приюте

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Собаки из приюта "Лохматая душа" в Чехове, где произошло отравление животных, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил в воскресенье ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. В приюте погибли 14 собак, у 159 животных наблюдалась вялость.

"На данный момент все [выжившие] животные в удовлетворительном состоянии. Итоги экспертиз ожидаем", - сказал Воскресенский.

Он уточнил, что об инциденте с собаками представительница приюта "Лохматая душа" сообщила главному ветеринарному врачу ветеринарной станции по городскому округу Чехов 29 сентября. В питомник выехали шесть ветеринаров. На месте они обнаружили 14 мертвых собак. Также специалисты осмотрели 159 животных, у которых отмечалось нарушение физиологического состояния: вялость, шаткая походка. Всего в приюте находятся 1,8 тыс. животных.

"30 сентября отправлено четыре патматериала на исключения бешенства, проведено вскрытие двух собак", - добавил Воскресенский.

Ранее представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева сообщила ТАСС, что ведомство начало проверку в связи с информацией о массовом отравлении собак в приюте. "В ходе проверки, проведение которой поручено Чеховской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдения требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала Григорьева.

По словам создателя и директора приюта Валентины Силич, врачи предполагают, что животных отравили "фосфатом, судя по симптомам и по состоянию".