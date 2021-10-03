Директор приюта в Чехове назвала возможную причину отравления собак

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Производитель корма, которым, предположительно, отравились животные в приюте "Лохматая душа" в Чехове, также занимается выпуском химикатов для травли крыс, и ядовитое вещество могло случайно попасть в пищу для собак. Об этом в воскресенье заявила создатель и директор приюта Валентина Силич в эфире телеканала "Москва-24" .

"С этим дилером мы работаем полтора года. Мы не знали, а оказывается, они одновременно с кормом для собак выпускают еще химикаты для травли крыс. Возможно, кто-то из рабочих мог перепутать что-то. Это пока просто предположения", - отметила она.

Директор приюта добавила, что не считает отравление намеренным. По ее мнению, причина случившегося в халатности производителя. "Я не хочу утверждать и наговаривать на людей. Я считаю, что когда делали корм, то у них просыпалось [ядовитое вещество], и это повлекло отравление животных. Что именно - я утверждать не могу. Пока не будут готовы анализы, голословно обвинять людей [не буду]. Но твердо заявляю: это корм", - сказала Силич.

Как ранее заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, состояние собак, которые отравились в подмосковном приюте, удовлетворительное. Воскресенский рассказал, что о случившемся приют сообщил главному ветеринарному врачу ветеринарной станции по городскому округу Чехов 29 сентября, ветеринары смогли спасти большинство животных. По словам Силич, погибли 16 животных, согласно данным подмосковных властей, умерли 14 собак.

Точная причина отравления пока неизвестна, так как результаты экспертиз будут готовы не раньше вторника. По предварительным предположениям врачей, могло произойти отравление фосфатом, судя по симптомам и состоянию животных.

Чеховская городская прокуратура проводит проверку в связи с информацией о массовом отравлении собак в приюте.