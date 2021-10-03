В Индии из-за столкновений после визита госчиновников погибли восемь человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 октября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли в воскресенье в Индии во время столкновений, которые начались в штате Уттар-Прадеш после визита государственного министра внутренних дел Аджая Мишры и заместителя главного министра штата Кешава Маурьи. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в округе Лакхимпур-Кхери, где местные фермеры с утра проводили протесты против визита высокопоставленных чиновников, которые, по их мнению, не защищают интересы фермеров. Столкновения начались, когда, по утверждению протестующих, не менее двух фермеров были сбиты насмерть автомобилями из колонны, в которой ехал госминистр.

По информации СМИ, протестующие в ответ сожгли несколько автомобилей. На кадрах с места происшествия видны горящие авто, лежат тела.

Тысячи представителей объединений фермеров и крестьян с конца ноября прошлого года проводят акции протеста в разных частях страны, требуя отменить новые законы о сельском хозяйстве. Официально законы предусматривают повышение доходов фермеров путем предоставления им возможности продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны.

Но протестующие полагают, что на деле эти законы дают большую власть перекупщикам, а также приведут к отмене гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию. Несколько раундов переговоров с центральными властями пока ни к чему не привели: протестующих интересует лишь полная отмена законов, в то время как правительство готово обсуждать только поправки к ним.