В Подмосковье разбился вертолет Robinson

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вертолет Robinson R-44 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ в городском округе Лыткарино Московской области, три человека погибли. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 19:41 мск поступила информация о том, что в лесополосе в населенном пункте ЗИЛ-городок (Детский городок ЗИЛ) городского округа Лыткарино при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Robinson R-44. Возгорания не последовало. В результате происшествия погибли три человека", - сказали в пресс-службе, добавив, что в настоящее время место падения вертолета обнаружено.

В МЧС добавили, что на месте ЧП для проведения деблокирования находятся пожарно-спасательные подразделения.

Ранее источник ТАСС сообщил, что вертолет упал на Тураевское шоссе в городе Лыткарине Московской области. По его данным, на борту находились двое мужчин и женщина. Все они погибли. Источник также уточнил, что вертолет принадлежит аэроклубу "Кондор-М". По его словам, причины инцидента устанавливаются. Основными версиями крушения, предварительно, являются отказ техники и ошибка пилота.