Тропический шторм "Шахин" достиг побережья Омана

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Тропический шторм "Шахин", ранее считавшийся циклоном, достиг побережья Омана. Об этом сообщило в воскресенье государственное информационное агентство султаната.

Как уточняется, в настоящий момент шторм, скорость порывов ветра в котором составляет более 40 м/с, наблюдается в районе северного города Эс-Сувейк (провинция Эль-Батина), расположенного на берегу Оманского залива. В провинции также продолжаются сильные дожди. Во избежание несчастных случаев местные власти отключили подачу электроэнергии на территории всего региона.

О надвигающемся на Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию циклоне "Шахин" было объявлено в субботу. Экстренные службы султаната призвали жителей районов, где ожидаются наиболее серьезные последствия удара стихии, покинуть дома и перебраться в специально подготовленные правительством убежища. Воскресенье и понедельник в Омане официально объявлены нерабочими днями в государственном и частном секторах.

Циклон начал формироваться в последние дни недалеко от индийского побережья в северной акватории Аравийского моря и набрал силу, достигнув входа в Персидский залив: такое природное явление в истории метеонаблюдений фиксируется впервые. Он уже затронул территорию Ирана, где есть пострадавшие и пропавшие без вести.

В воскресенье решением Центра по чрезвычайным ситуациям Омана уровень "Шахина" был понижен с тропического циклона до тропического шторма.