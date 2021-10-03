В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Следствие квалифицировало крушение вертолета в подмосковном Лыткарине как нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ)", - сообщила Марковская.

Следователи и криминалисты выехали на место крушения. По указанию председателя СК России Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручили провести проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с инцидентом. "На место происшествия для координации деятельности оперативно-следственной группы выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Николай Грязнов", - сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

Вертолет Robinson R-44 вечером в воскресенье потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино Московской области. На борту находились три человека: двое мужчин и женщина. Все они погибли. По данным источника ТАСС, предварительно, причиной крушения могла стать ошибка пилота. Еще одна версия - техническая неисправность.