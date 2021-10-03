Источник: потерпевший крушение в Подмосковье вертолет прошел все осмотры и был исправен

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вертолет Robinson R-44, который потерпел крушение в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ в Подмосковье, перед вылетом прошел все осмотры и был исправен. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Перед вылетом вертолет Robinson R-44 был осмотрен, технические неисправности не были выявлены", - сказал собеседник агентства.

В службе движения аэродрома Мячково ТАСС сообщили, что вылет вертолета был санкционированным, он вылетел с их площадки. "Вертолет вылетел из аэродрома Мячково и потерпел крушение в ходе полета. Он принадлежал аэорклубу "Кондор-М". Сведения о причинах крушения и иные детали инцидента станут известны после расследования, которое начал МАК", - сказал собеседник агентства.

Вертолет Robinson R-44 вечером в воскресенье потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино Московской области. На борту находились три человека: двое мужчин и женщина. Все они погибли. По данным источника ТАСС, предварительно, причиной крушения могла стать ошибка пилота. Еще одна версия - техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).