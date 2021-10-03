В Анапе загорелся склад

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Одноэтажный склад загорелся в Анапе на площади 480 кв. м. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании на улице Омелькова в Анапе поступило в 19:55 мск. К месту ЧП были направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

"В 19:58 мск по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание одноэтажного здания на площади 480 кв. м. В 20:20 мск пожару присвоен повышенный ранг", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что, по предварительным данным, возгорание происходит в складском помещении.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. В борьбе с огнем принимают участие 45 пожарных, задействовано 16 единиц техники. На месте развернут штаб пожаротушения.