Вологодский СК возбудил дело после избиения 16-летнего подростка группой сверстников

ТАСС, 3 октября. Следователи следственного управления СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 16-летнего юноши. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального СК.

Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором группа подростков, предположительно, студентов Сокольского лесопромышленного политехнического техникума, проводила "церемонию посвящения" в студенты новичка, по очереди нанося ему удары руками в боксерских перчатках.

"В ходе мониторинга сети "Интернет" выявлена видеозапись, демонстрирующая нанесение группой подростков множественных ударов по голове и туловищу 16-летнего молодого человека в общежитии Сокольского техникума. По результатам доследственной проверки, следственными органами СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении юноши, - сообщили в пресс-службе. - Сейчас потерпевший находится у своих родственников, все лица, фигурирующие на видео, установлены, следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего".

В ходе расследования следователи дадут оценку не только действиям участников на видео, но и должностных лиц техникума и общежития. Ход расследования находится на личном контроле у руководителя следственного управления СК РФ по Вологодской области.

После инцидента в общежитии Сокольского лесопромышленного политехнического техникума губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил региональному департаменту образования провести проверку всей системы среднего профессионального образования (СПО). "Поручаю департаменту образования области дополнительно провести проверку всей системы СПО на предмет организации внеклассного воспитания студентов и контроля за их поведением", - написал в воскресенье в Instagram Кувшинников.