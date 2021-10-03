В Анапе ликвидировали открытое горение на складе

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в Анапе, где ранее в воскресенье загорелось складское помещение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 22:28 мск [зафиксирована] ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в складе на улице Омелькова в Анапе поступило в 19:55 мск. Прибывшие на место пожарные зафиксировали горение в одноэтажном складе на площади 480 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В 21:50 мск возгорание было локализовано на площади 600 кв. м. Информация о погибших и пострадавших не поступала. В борьбе с огнем принимают участие 45 пожарных, задействовано 16 единиц техники.

Прокуратура Анапы проведет проверку в отношении собственника склада, где произошло ЧП. Об этом сообщил журналистам заместитель Анапского межрайонного прокурора Расул Совмиз. По данным ведомства, площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м.

"Анапской межрайонной прокуратурой будет дана соответствующая правовая оценка как собственника склада, так и контрольно-надзорных органов, уполномоченных проверять противопожарное состояние подобных объектов", - сказал представитель прокуратуры.