Жертвами обрушившегося на Оман шторма стали три человека

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека, включая ребенка, погибли, еще несколько считаются пропавшими без вести в результате обрушившегося на Оман шторма "Шахин". Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Тропический циклон достиг побережья султаната к вечеру воскресенья, неся с собой порывистый ветер, скорость которого превышает 40 м/с, и ливневые дожди. Большинство улиц столицы Маската оказалось затоплено, под водой находятся десятки машин. По информации телеканала, ребенок утонул в водном потоке. Кроме того, двое мужчин погибли в промышленной зоне столицы, когда на бытовки рабочих в результате оползня обрушилась часть скалы. Сообщается о нескольких пропавших без вести. Люди оказались заблокированы каменной породой.

О надвигающемся на Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию циклоне "Шахин" было объявлено в субботу. Экстренные службы султаната призвали жителей районов, где ожидаются наиболее серьезные последствия удара стихии, покинуть дома и перебраться в специально подготовленные правительством убежища. Воскресенье и понедельник в Омане объявлены нерабочими днями в государственном и частном секторах.

Циклон начал формироваться в последние дни недалеко от индийского побережья в северной акватории Аравийского моря и набрал силу, достигнув входа в Персидский залив: такое природное явление в истории метеонаблюдений фиксируется впервые. Он уже затронул территорию Ирана, где есть пострадавшие и пропавшие без вести.