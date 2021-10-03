В ДТП в Нижнем Новгороде погиб один человек и четыре пострадали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, четыре пострадали в ДТП в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по Нижегородской области.

"03 октября 2021 года в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении транспортных средств в Канавинском районе г. Нижний Новгород. В результате ДТП пострадали пять человек, детей нет, из них погиб один человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в УГИБДД по Нижегородской области, ДТП произошло около 20:15 мск на улице Мурашкинской в районе дома №20. "Водитель автомобиля Lada Vesta, мужчина 1989 года рождения, не выбрал безопасную скорость движения, произвел наезд на стоящие транспортные средства Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Kia Ceed. В результате ДТП погибла женщина 1963 года рождения", - сказали в УГИБДД по региону.

Собеседник агентства также сообщил, что у водителя Lada Vesta предварительно выявлены признаки опьянения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.