В Саратовской области возбудили дело по факту ДТП, в котором погибли три человека

ТАСС, 3 октября. Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля Toyota, спровоцировавшего ДТП в Балашовском районе Саратовской области, в результате которого погибли три человека, включая четырехлетнюю девочку. Водитель задержан, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК РФ по региону.

"В отношении 57-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 3 октября на дороге Р-22 в Балашовском районе 57-летний водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся по своей полосе автомобилем Hyundai. "В результате ДТП погиб 40-летний водитель автомобиля Hyundai, а также два пассажира данного транспортного средства (36-летняя женщина и четырехлетняя девочка)", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Toyota задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.