NY Post: бюст Джорджа Флойда на площади в Нью-Йорке облили краской

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Неизвестный в воскресенье облил краской установленный на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке бюст афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого в мае прошлого года привела к массовым протестам против жестокости полиции. Об этом сообщила газета New York Post.

По ее сведениям, инцидент произошел около 10:00 по местному времени (17:00 мск), когда неизвестный на скейтборде подъехал к бюсту Флойда, установленному организацией ConfrontArt, облил его серой краской и скрылся. Правонарушение было запечатлено на камеру видеонаблюдения, полиция занимается поисками подозреваемого.

Как видно на кадрах с места происшествия, активисты ConfrontArt стараются смыть краску и вернуть скульптуре изначальный вид. Установленные на площади изваяния двух других афроамериканцев - Брионны Тейлор, которая была убита в марте во время полицейского рейда, и ушедшего из жизни в прошлом году конгрессмена Джона Льюиса - не пострадали.

Это уже не первый случай актов вандализма в отношении мемориалов, посвященных Джорджу Флойду. В конце июня группа неизвестных в Нью-Йорке написала краской на одной из таких статуй название американской организации, объединяющей сторонников превосходства белой расы.

В мае 2020 года полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) использовали при аресте Флойда удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Вслед за этим в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями со стражами порядка, многочисленными случаями мародерства и вандализма.