{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП на МКАД погиб один человек

Еще двое получили травмы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На восьмом километре МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств, в том числе автомобиль каршеринга и "Газель". В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.

Теги
Россия
Лесные пожары в России
Специалисты ликвидировали в регионах РФ лесные пожары на площади 522 га
На тушении задействовано 134 человека
Читать полностью