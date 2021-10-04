В ДТП на МКАД погиб один человек

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На восьмом километре МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств, в том числе автомобиль каршеринга и "Газель". В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.