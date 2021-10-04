Специалисты ликвидировали в регионах РФ лесные пожары на площади 522 га

ТАСС, 4 октября. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ лесные пожары на площади 522 га, площадь действующих пожаров составляет 19 га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 3 октября 2021 г. в России лесопожарными силами ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 522 га. На 00:00 мск 4 октября 2021 год на территории Российской Федерации действовало пять лесных пожаров на площади 19 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Так, два пожара общей площадью 9 га действуют в Хабаровском крае, пожар площадью 4 га - в Курганской области. В Свердловской области зафиксирован пожар на землях лесного фонда на площади 1 га, а также пожар площадью 5 га в Невьянском городском округе.

На тушении задействовано 134 человека, 44 единицы техники, три воздушных судна, еще 13 воздушных судов задействовать в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 67 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим действует в 28 субъектах РФ.