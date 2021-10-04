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В ЕАО ликвидировали пожар на складе ГСМ, продолжавшийся семь часов

В результате инцидента никто не пострадал

ТАСС, 4 октября. Пожар на складе горюче-смазочных материалов в селе Ленинское Еврейской автономной области (ЕАО) ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе территориального управления МЧС РФ.

"Более семи часов потребовалось пожарным, чтобы потушить возгорание в селе Ленинское. Пожар произошел на территории, принадлежащей частному предпринимателю, в кирпичном гараже с деревянными перекрытиями. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

Помещение выгорело изнутри, сгорела крыша, топливо и покрышки для трактора. Пострадавших нет.

Информация о пожаре поступила в оперативные службы в воскресенье, в 19:15 (12:15 мск). На место происшествия прибыли расчеты пожарно-спасательной части, представители администрации района в составе 14 человек и шесть единиц техники.

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РоссияЕврейская автономная область
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