На МКАД восстановили движение после ДТП

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Движение, которое было затруднено после крупного ДТП в районе восьмого километра МКАД, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено," - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе восьмого километра МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств, в том числе автомобиля каршеринга и "Газели". В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали. Движение в районе аварии было сильно затруднено, свободна была только одна полоса из пяти.