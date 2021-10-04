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Пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Иркутской области

По факту аварии проводится проверка

ИРКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла вблизи села Оек Иркутского района, пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Сегодня утром вблизи села Оек Иркутского района столкнулись Lada Granta и Toyota Nadia. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились водитель и пассажир отечественного седана, а также три пассажира иномарки, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.

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