Пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Иркутской области

ИРКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла вблизи села Оек Иркутского района, пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Сегодня утром вблизи села Оек Иркутского района столкнулись Lada Granta и Toyota Nadia. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились водитель и пассажир отечественного седана, а также три пассажира иномарки, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.