Власти КНР эвакуировали 4,4 тыс. человек на северо-востоке страны из-за угрозы наводнения

ПЕКИН, 4 октября. /ТАСС/. Экстренные службы КНР эвакуировали 4 430 человек в северо-восточной провинции Ляонин из-за угрозы наводнения. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, из-за сильных дождей вода превысила предельные отметки в 13 небольших водохранилищах провинции. Больше всего жителей было эвакуировано в городских уездах Аньшань и Бэньси.

Большое количество осадков вызвало сход селей и оползней в горах провинции. В уезде Бэньси из-за обрушения горной породы закрыт для движения участок одной из автотрасс. Местные власти просят жителей без крайней необходимости не посещать горные районы, а также низменности.

Наиболее сильные ливни наблюдаются в уезде Бэньси. В воскресенье там выпало около 258 мм осадков, что в два с половиной раза больше нормы для данного региона в это время года. По прогнозам синоптиков, дожди в провинции продлятся еще два дня.