CNN: в США произошла утечка на нефтепроводе

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Более 3 тыс. баррелей нефти попало в Тихий океан в штате Калифорния из-за утечки на нефтепроводе. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

По его сведениям, техногенный инцидент произошел из-за утечки на нефтепроводе компании Amplify Energy в районе округа Орендж на юге штата. Инцидент уже оказал влияние на местную фауну. "Мы начали находить мертвых птиц и рыб на побережье", - приводит телеканал слова представителя округа Кэтрин Фоули.

Национальный совет по безопасности на транспорте США направил специалистов для расследования произошедшего. В настоящее время длина нефтяного пятна составляет порядка 12 км, и разлив до сих пор не локализован. Властям в целях предосторожности пришлось отменить намеченное на выходные авиашоу, местным жителям предписано избегать зоны экологического бедствия.