Сахалинец сдал на металлолом 1,5 тонны кабеля и рельсов, украденных на железной дороге

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Сахалине в отношении 34-летнего жителя города Холмска за кражу 1,5 тонны кабеля и рельсов железной дороги. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

"Мужчина регулярно сдавал в пункт приема металла части железнодорожных рельсов, металлический силовой кабель и другие металлические предметы, имеющие отношение к функционированию железной дороги. В отношении обвиняемого взята подписка о невыезде", - сказали в пресс-службе.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"), уголовное дело направлено в суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

По информации пресс-службы, в июле холмчанин украл 120 метров силового кабеля, который питал электричеством грузоподъемный механизм, перемещающий вагоны с одного железнодорожного полотна на другое. Своими действиями мужчина нарушил работу объекта. В тот же период он демонтировал часть железнодорожных рельсов, а затем под видом работника, обслуживающего железную дорогу, сдал похищенное в пункт приема металла. Общий вес похищенного составил 1,5 тонны.