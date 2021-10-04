Экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка задержали по делу о взятках

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, подозреваемого во взяточничестве, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра города Владивостока Олега Гуменюка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей", - сообщила Римская.

Она уточнила, что подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения.

В мае сотрудники следственного управления СК по региону проводили обыски дома у Гуменюка, тогда источник ТАСС в правоохранительных структурах Приморья сообщал, что экс-мэр Владивостока проходил в качестве свидетеля по уголовному делу о получении взятки в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока "Некрополь".

Гуменюк стал исполняющим обязанности главы администрации Владивостока 22 декабря 2018 года, до этого он был руководителем хозяйственного управления администрации Приморского края. 28 марта 2019 года дума города избрала его на пост мэра. После осмотра городских объектов вице-премьером - полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко 18 мая 2021 года Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. 27 мая дума Владивостока приняла решение о досрочном прекращении полномочий Гуменюка по его собственному желанию. Пост мэра Владивостока после этого занял Константин Шестаков.