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СМИ: семь человек погибли в ДТП с автобусом в Пакистане

Еще 28 получили ранения

ТАСС, 4 октября. Пассажирский автобус вылетел с эстакады в ночь на понедельник в пакистанской провинции Пенджаб на северо-востоке страны. В результате аварии погибли семь человек, еще 28 пострадали. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, водитель автобуса потерял управление из-за лопнувшей шины. Пять человек погибли на месте, еще двое умерли в больнице. Все пострадавшие госпитализированы, некоторые из них находятся в критическом состоянии, их число не уточняется.

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