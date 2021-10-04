После отравления детей в бассейне Татарстана возбудили уголовное дело

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей парами хлора в бассейне в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по республике.

"3 октября 2021 года во время нахождения в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Хлыстово Елабужского района получили отравление парами хлора двое малолетних братьев 2010 и 2018 годов рождения. В настоящее время оба мальчика госпитализированы в Елабужскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное" - сообщает пресс-служба.

Следственные органы Следственного комитета России по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительным данным, сотрудник комплекса при проведении работ по замеру концентрации дезинфицирующего средства в воде не закрыл хлораторную комнату. Из-за этого пары хлора проникли в помещение бассейна, где в тот момент находились шесть взрослых и двое детей. Следователи провели осмотр места, изъяли образцы проб воды, необходимую документацию.