Суд оставил под домашним арестом управляющего челябинским отделением ПФР

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Челябинский областной суд 4 октября, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, оставил без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную управляющему отделением Пенсионного фонда России по региону Виктору Чернобровину, обвиняемому во взятках. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

В июле Чернобровина по обвинению во взяточничестве поместили под стражу, однако его защита смогла добиться изменения меры пресечения на домашний арест. С этим не согласился прокурор, который обжаловал решение суда. "Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебный материал в отношении Виктора Чернобровина, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 20 сентября. Этим постановлением Чернобровину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 20 ноября 2021 года", - сказано в сообщении.

Чернобровину предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". По данным следствия, он получил взятки на более чем 26 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Чернобровин с 2006 года работает управляющим отделения ПФР по Челябинской области.