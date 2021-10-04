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Дело о госизмене основателя Group-IB
Обновлено 

Защита подозреваемого в госизмене основателя Group-IB обжаловала его арест

Заседание по рассмотрению жалобы в Мосгорсуде будет назначено позднее
Генеральный директор Group‑IB Илья Сачков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Генеральный директор Group‑IB Илья Сачков
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Представитель защиты основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, арестованного по подозрению в государственной измене, обжаловал это решение. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, заседание по рассмотрению жалобы в Мосгорсуде будет назначено позднее.

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"Поступила апелляционная жалоба от его адвоката. Судебное заседание в Мосгорсуде будет назначено позднее", - сказала пресс-секретарь районного суда Анастасия Романова.

Лефортовский суд на прошлой неделе санкционировал арест Сачкова до 27 ноября. Вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств, сообщил ранее источник ТАСС в силовых структурах.

В связи с тем, что материалы дела в отношении Сачкова маркированы грифом "секретно", других подробностей не приводится. ТАСС пока не располагает официальными комментариями органов следствия и стороны защиты арестованного.

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РоссияДело о госизмене основателя Group-IB
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