Защита подозреваемого в госизмене основателя Group-IB обжаловала его арест

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Представитель защиты основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, арестованного по подозрению в государственной измене, обжаловал это решение. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, заседание по рассмотрению жалобы в Мосгорсуде будет назначено позднее.

"Поступила апелляционная жалоба от его адвоката. Судебное заседание в Мосгорсуде будет назначено позднее", - сказала пресс-секретарь районного суда Анастасия Романова.

Лефортовский суд на прошлой неделе санкционировал арест Сачкова до 27 ноября. Вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств, сообщил ранее источник ТАСС в силовых структурах.

В связи с тем, что материалы дела в отношении Сачкова маркированы грифом "секретно", других подробностей не приводится. ТАСС пока не располагает официальными комментариями органов следствия и стороны защиты арестованного.