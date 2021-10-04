У жителя Нижегородской области из дома изъяли арсенал

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с УФСБ изъяли у жителя поселка Неклюдово Борского района Нижегородской области арсенал. Мужчина задержан и арестован. Об этом говорится в сообщении на портале "МВД-медиа".

"В доме подозреваемого оперативники обнаружили пистолет-пулемет Шпагина, пистолет "Браунинг", охотничье ружье, однозарядную винтовку, около 300 патронов различного калибра, 1 500 патронов калибра 5,6 мм, а также вещество, внешне схожее с порохом", - сказано в сообщении.

Кроме того, у подозреваемого обнаружены различные пистолеты импортного производства, 15 составных частей нарезного и гладкоствольного оружия, в частности стволы, 16 гранат, 26 основных частей огнестрельного оружия и 99 боеприпасов. "Исследование показало, что два пистолета являются огнестрельным оружием и пригодны для производства выстрелов, а изъятое вещество является взрывчатым. Остальные изъятые предметы находятся на экспертизе", - сказано на портале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1, ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов").