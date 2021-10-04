Дегтярев поручил разработать меры повышения безопасности перевозок после ДТП с автобусом

ХАБАРОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил разработать комплекс мер по повышению уровня безопасности пассажирских перевозок после ДТП с автобусом. Об этом он сообщил во время заседания в правительстве края, видео с которого опубликовали в его Telegram-канале в понедельник.

"Вопрос к ночным перевозкам и в целом к пассажирским перевозкам и безопасности людей. Прошу выработать комплексные предложения. <...> Это становится уже таким общим местом, это никуда не годится", - сказал Дегтярев.

Он уточнил, что региональные власти разработают меры вместе с краевым Минтрансом.

Авария произошла 2 октября на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре. Пассажирский автобус направлялся в Хабаровск, по дороге он опрокинулся в кювет. Девять пострадавших санитарным бортом из больницы села Троицкое доставили в Хабаровск, троих отправили на амбулаторное лечение. 4 октября еще шесть человек отправили на амбулаторное лечение, в больнице остаются трое.

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Аварии с участием пассажирского транспорта происходят в Хабаровском крае регулярно. В мае в похожем ДТП с автобусом погибли три человека, пострадали более 20. Аварии с автобусами были также в апреле и феврале.