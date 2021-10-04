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СК возбудил уголовное дело после распыления газового баллончика в иркутской школе

Из школы эвакуировали 416 учеников и 29 человек персонала

ИРКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту распыления газового баллончика в школе №20 Иркутска, из которой 4 октября эвакуировали более 400 человек. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". По данным следствия, 4 октября текущего года в утреннее время в коридоре школы №20 города Иркутска ученик восьмого класса распылил газовый баллончик. В результате произошедшего медицинская помощь понадобилась двум ученикам пятого класса, после осмотра они отпущены домой. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и следователи", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку инцидента. В пресс-службе администрации Иркутска ТАСС сообщили, что из-за распыления газа из школы эвакуировали 416 учеников и 29 человек персонала.

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