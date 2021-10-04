Два человека пострадали в ДТП с участием пяти машин под Ставрополем

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Пять автомобилей, в том числе "Камаз", столкнулись под Ставрополем, пострадали два человека. Движение на участке дороги, где произошла авария, ограничено, сообщили журналистам в пресс-службе краевого УГИБДД.

"По предварительным данным, 4 октября, в 07:40 мск, на 10-м км автодороги "Северный обход города Ставрополя" Шпаковского округа водитель автомобиля "Камаз", двигаясь со стороны села Надежда в направлении Ставрополя, не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с движущимся впереди автомобилем Chery, который по инерции въехал в движущийся впереди автомобиль "Калина", которая по инерции въехала в Hyundai. "Камаз", пытаясь избежать дальнейшего движения, попытался остановиться, но потерял управление, выехал на полосу встречного движения и въехал в автомобиль Ford, который зажало между грузовиком и отбойником. С открытыми переломами конечностей водитель и пассажир Ford доставлены в больницу, им оказывают необходимую помощь медики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в данном направлении затруднено, объезд организован через город Ставрополь. На месте ожидается спецтехника, чтобы убрать "Камаз" с проезжей части.

"Рассматривается две версии [причин аварии]: невнимательность воителя "Камаза", 34-летенго жителя соседней республики, и техническая неисправность грузовика. По факту происшествия проводится проверка", - сказано в пресс-релизе.