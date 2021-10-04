В Симферополе полиция задержала около 90 участников автомобильной вечеринки

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Полицейские предотвратили правонарушения у торгового центра в Симферополе, задержав около 90 участников автомобильной вечеринки. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе МВД по Крыму.

"Сотрудникам полиции поступила информация, что в очередной раз на парковочной площадке торгового центра <...> происходит нарушение тишины и покоя граждан в ночное время суток. Молодые люди на своих автомобилях собрались для проведения вечеринки. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции и задержали около 90 человек, жителей Симферополя, Симферопольского и Красногвардейского районов, которые были доставлены в территориальный отдел полиции. С ними провели профилактические беседы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении 24 человек сотрудниками полиции составлены административные протоколы за невыполнение ограничительных мер предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, миграционного законодательства, неисполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также нарушение правил дорожного движения.

"Благодаря действиям сотрудников полиции и спецподразделения Росгвардии ОМОН удалось предотвратить возможные правонарушения", - сообщается в пресс-релизе.