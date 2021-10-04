В Оренбурге 130 работникам транспортного предприятия погасили долги по зарплате

ОРЕНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора "Оренбургского специализированного транспортного предприятия", где на протяжении четырех месяцев 130 сотрудникам не выплачивали заработную плату. Общая сумма задолженности превысила 9 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"По версии следствия, подозреваемый, имея необходимые денежные средства, не выплачивал заработную плату 130 работникам ООО "Оренбургское специализированное транспортное предприятие" в период с мая по август 2021 года, в связи с чем перед ними образовалась задолженность на сумму 9 миллионов 140 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная работодателем"). В ходе предварительного согласия данная задолженность была погашена, расследование уголовного дела продолжается.