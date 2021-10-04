Второе уголовное дело возбудили после крушения вертолета в Подмосковье

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после крушения вертолета в подмосковном Лыткарино. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), установлено, что на воздушном судне - вертолете Robinson R-44 - оказывались услуги по проведению экскурсионных полетов. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), в результате которых произошло крушение вертолета Robinson R-44 в подмосковном Лыткарино", - сообщает СК.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель 3 октября организовал экскурсионный полет для двух пассажиров с аэродрома Мячково, в ходе которого вертолет Robinson R-44 потерпел крушение в лесополосе. В результате пилот и оба пассажира погибли.

Следователи провели обыск у индивидуального предпринимателя, изъята документация на воздушное судно, образцы топлива, назначен комплекс экспертиз и допрашиваются свидетели. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.