Более 6 тыс. жителей Новосибирска остались без электричества из-за аварии на электросетях

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Более 6 тыс. жителей крупного микрорайона "Матрешкин двор" в левобережной части Новосибирска остались без электричества из-за повреждения кабельных линий электропередачи. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Региональных электрических сетей" (РЭС), одного из основных предприятий энергоснабжения в регионе.

"В результате повреждения кабельных линий электропередачи, принадлежащих АО "РЭС", произошло аварийное отключение, что привело к нарушению электроснабжения в микрорайоне "Матрешкин двор" - ул. Петухова, ул. Дмитрия Шмонина. Предположительно, причиной повреждения кабеля стали несанкционированные работы с разрытием грунта в пределах охранной зоны кабельной линии, которые осуществлялись в рамках обустройства пешеходного тротуара", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что под отключение попали 13 трансформаторных подстанций, несколько многоквартирных жилых домов, а также ряд социально значимых объектов - школа, детские сады. Всего без электроснабжения остались около 6,3 тыс. жителей левобережной части города.

В настоящее время энергетикам удалось восстановить электроснабжение пяти трансформаторных подстанций, некоторых домов и школы. Для электроснабжения двух детских садов и оставшихся жилых домов используются резервные источники. Полностью восстановить электроснабжение планируется к 16:00 по местному времени (12:00 мск).