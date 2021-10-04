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В Башкирии при столкновении двух автомобилей на трассе погибли четыре человека

Трое погибли на месте, позднее умерла госпитализированная после ДТП пассажирка

УФА, 4 октября. /ТАСС/. Четыре человека погибли при столковении легковых автомобилей на трассе в Башкирии, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону в понедельник.

"В больнице скончалась 68-летняя пассажирка Renault", - говорится в сообщении.

Авария произошла около полудня в Альшеевском районе, столкнулись ВАЗ-2114 и Renault Logan, в результате 40-летний водитель ВАЗ и его 48-летний пассажир скончались до приезда скорой медицинской помощи. Также в аварии погибла 79-летняя пассажирка Renault.

Ранее в ГИБДД сообщали, что авария произошла на 7-м км автодороги Раевка - Ташлы, погибли три человека. 

В новость были внесены изменения (12:14 мск) — меняется число погибших

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