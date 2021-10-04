В Красноярске возбудили дело по факту пропажи подростка

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи 17-летнего подростка в конце сентября в Красноярске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии в понедельник.

"По данному факту по результатам процессуальной проверки следственным отделом по Ленинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства.

Подросток 28 сентября ушел на прогулку из общежития. По версии следствия, ночью 29 сентября юноша разместил фотографию с Октябрьского моста Красноярска в социальной сети и связывался со своими друзьями, сказав, что он гуляет. В момент обращения матери в правоохранительные органы, телефон подростка не работал.