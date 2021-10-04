В Калининградской области возбудили дело о хищении 48 млн рублей при строительстве дорог

КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело против директора строительной компании по подозрению в хищении почти 48 млн рублей, выделенных на строительство автомобильной развязки в Калининградской области. Об этом сообщила журналистам в понедельник начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

Данные о компании, в отношении руководителя которой возбудили уголовное дело, не уточняются в интересах следствия.

"Следственной частью УМВД России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ в отношении 44-летнего генерального директора крупной строительной компании одного из регионов России. <...> По версии следствия, подозреваемый завладел бюджетными средствами на сумму более 47,89 млн рублей", - сообщила Поставничая.

Подозреваемый предоставил ложные сведения об исполнении авансового платежа в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России", предназначавшегося для строительства автомобильной развязки на территории Калининградской области. "<...> Денежные транши из федерального бюджета должны были быть использованы на строительстве автомобильной развязки в Калининградской области, однако перечислены были на иные цели. Речь идет о суммах в особо крупном размере, под которые генеральным директором были предоставлены заведомо ложные сведения и акты выполненных работ, что подтвердили обыски, проведенные в офисах компании в двух субъектах Российской Федерации", - уточнила Поставничая.

Нарушения выявили сотрудники УФСБ России по Калининградской области. Следователи СЧ УМВД при содействии оперативников УФСБ провели обыски, изъяли документацию, в том числе и в другом регионе России, где находится офис строительной компании фигуранта. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанной противоправной деятельности.