Вопрос о предоставлении Исмаилову политубежища рассмотрят в Черногории 12 ноября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Комиссия 12 ноября вынесет решение по вопросу предоставления политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, арестованному в Черногории по запросу России. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Марина Русакова.

"Комиссия в Черногории 12 ноября рассмотрит вопрос о предоставлении политического убежища, - сказала она. - От этого зависит, подлежит он экстрадиции или нет".

Адвокат еще раз уточнила, что на момент задержания ее подзащитный подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Черногории. "Его не должны были задерживать на основании этого", - сказала Марина Русакова.

Ранее сообщалось, что бывший владелец Черкизовского рынка Москвы Тельман Исмаилов арестован судом в Подгорице и будет находиться под стражей до решения властей Черногории о его выдаче России. Адвокаты уже обжаловали это решение. Они просят освободить Исмаилова под залог. В черногорских СМИ появилась информация, о том, что Тельман Исмаилов был задержан в Подгорице на основании ордера, выданного Россией.

Исмаилову в России заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. В Следственном комитете РФ предпринимателя считают организатором совершенного в мае 2016 года убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. По версии следствия, обвиняемый разработал план преступления совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми.