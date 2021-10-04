Суд приступил к рассмотрению дела главаря банды Гагиева

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела главаря банды Аслана Гагиева, обвиняемого в особо тяжких преступлениях. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета.

"В Южном окружном военном суде началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении руководителя преступного сообщества Аслана Гагиева. Он обвиняется в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве и незаконном обороте оружия", - говорится в сообщении. Уголовное дело было расследовано Главным следственным управлением Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным следствия, в 2004 году Гагиев создал на территории города Москвы, Московской области и Северной Осетии преступное сообщество, в состав которого вошли не менее 50 человек. Не позднее ноября 2012 года Гагиев создал в Северной Осетии три банды, которые стали структурными подразделениями возглавляемого им преступного сообщества. В 2012-2013 гг. по указанию Гагиева участники его банды в Северной Осетии убили шесть человек, включая Олега Озиева, который был заместителем прокурора Промышленного района Владикавказа.

Всего на счету участников банд 49 эпизодов преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии, а также 60 убийств, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов. К настоящему времени 24 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному заключению. В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом, семь объявлены в международный розыск, еще семь убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов с 2010 по 2014 год.

Гагиев скрывался от следствия, в 2014 году он был объявлен в международный розыск, а год спустя задержан на территории Вены. В 2018 году Австрия выдала Гагиева России. "Вместе с тем продолжается процедура получения согласия выдавшей стороны (компетентного органа Австрийской Республики) на предъявление Гагиеву обвинения в совершении других преступлений, ставших известными следствию в период проведения процедуры экстрадиции", - сообщили в СК.